Сына ректора казахстанского университета застрелили во время беспорядков

Сын ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби погиб во время беспорядков в стране. В учебном заведении уточнили, что его застрелили, передает Telegram-канал KazTAG.

7 января Telegram-канал Orda.kz со ссылкой на собственные источники сообщил, что сын ректора Жансеита Туймебаева был убит выстрелом в голову, когда ехал по улице Достык в Алма-Ате на собственном автомобиле.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки.

