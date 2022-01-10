Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за отправку войск в Казахстан

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко показали суть политического и даже боевого братства, согласившись отправить свои войска в рамках операции ОДКБ для защиты Казахстана от массовых беспорядков. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности организации. Трансляцию саммита ведет онлайн-платформа «Смотрим».

По словам политика, Москва и Минск проявили понимание к ситуации в стране и сумели быстро решить вопросы, связанные с вводом миротворцев. «Мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну», — поблагодарил Токаев своих коллег.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.