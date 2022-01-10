Главу военной разведки Дании обвинили в утечке данных

Экс-глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по делу об утечке данных и строго засекреченной информации. По данным анонимных информаторов, под его руководством ведомство вело деятельность, которая нарушала законодательство страны. Об этом пишет Norway Today.

Финдсен находится под стражей с 9 декабря 2021-го. При этом его отстранили от должности еще в августе 2020 года. Проверка в отношении Финдсена и еще нескольких высокопоставленных чиновников была начата на основании данных от информаторов. По их словам, военная разведка Дании виновна в ряде преступлений, которые могут повредить благосостоянию страны и ее отношениям с другими государствами.

В частности, ведомство обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри Минобороны Дании и сокрытии потенциально неправомерной деятельности. Кроме того, разведка якобы собирала личную информацию о гражданах страны.