Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Главу военной разведки Дании обвинили в утечке данных

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по делу об утечке данных

Фото: Hendrik Schmidt / Reuters

Экс-глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по делу об утечке данных и строго засекреченной информации. По данным анонимных информаторов, под его руководством ведомство вело деятельность, которая нарушала законодательство страны. Об этом пишет Norway Today.

Финдсен находится под стражей с 9 декабря 2021-го. При этом его отстранили от должности еще в августе 2020 года. Проверка в отношении Финдсена и еще нескольких высокопоставленных чиновников была начата на основании данных от информаторов. По их словам, военная разведка Дании виновна в ряде преступлений, которые могут повредить благосостоянию страны и ее отношениям с другими государствами.

В частности, ведомство обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри Минобороны Дании и сокрытии потенциально неправомерной деятельности. Кроме того, разведка якобы собирала личную информацию о гражданах страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
Адвокат Соболь обратится в ЕСПЧ из-за приговора по «санитарному» делу
Мужчина отказался от пива и подсчета калорий и сбросил 25 килограммов
Токаев заявил о сорванном плане по захвату президентской резиденции
Умер актер фильма «Ночь в Роксбери»
Назван самый модный аксессуар 2022 года
Более 60 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах
В Совфеде назвали Украину страной победившего терроризма
Названа причина гибели российского боксера после поражения нокаутом
Онищенко поддержал идею обязательного тестирования школьников на наркотики
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter