В Кремле высказались о нахождении миротворцев на Байконуре

Вопрос о размещении на постоянной основе миротворцев на Байконуре не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Песков заверил, что шаги для страховки на границе с Казахстаном будут предприниматься и дальше.

Накануне сообщалось об усилении охраны аэропорта Крайний неподалеку от города Байконура. Кроме того, на космодроме Байконур выставлены дополнительные посты для охраны ключевых объектов. Космодром Байконур находится на территории Казахстана — в Кызылординской области близ поселка Тюратам.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования, среди которых отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах страны были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.