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Психолог рассказала о способе вернуть продуктивность сотрудников после каникул

Психолог Лейкина: продуктивность сотрудников можно вернуть, ставя краткосрочные цели

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продуктивность сотрудников после длинных зимних каникул можно вернуть, ставя перед ними краткосрочные цели. О таком способе рассказала в беседе с News.ru психолог Яна Лейкина.

Она допускает, что в первые дни после затяжных праздников в офисе можно применять мозговые штурмы. Работники могут быстрее восстановиться и при неформальном общении с начальством.

«Важно поставить цели на квартал или на следующий год, чтобы понять, для чего нужно продуктивно включиться в трудовую деятельность», — пояснила Лейкина.

Психолог призвала руководителей в первые рабочие дни указать сотрудникам на положительные стороны начала работы. По ее словам, важно обозначить перспективы и дать возможность пообщаться на личные темы. Таким образом удастся сблизить коллектив.

Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще платить годовые премии. Так, в 2021 году 43 процента работодателей готовы выплатить персоналу годовую премию в качестве вознаграждения — это больше, чем в предыдущие годы

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Анна Щербакова
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