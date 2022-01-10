Психолог рассказала о способе вернуть продуктивность сотрудников после каникул

Продуктивность сотрудников после длинных зимних каникул можно вернуть, ставя перед ними краткосрочные цели. О таком способе рассказала в беседе с News.ru психолог Яна Лейкина.

Она допускает, что в первые дни после затяжных праздников в офисе можно применять мозговые штурмы. Работники могут быстрее восстановиться и при неформальном общении с начальством.

«Важно поставить цели на квартал или на следующий год, чтобы понять, для чего нужно продуктивно включиться в трудовую деятельность», — пояснила Лейкина.

Психолог призвала руководителей в первые рабочие дни указать сотрудникам на положительные стороны начала работы. По ее словам, важно обозначить перспективы и дать возможность пообщаться на личные темы. Таким образом удастся сблизить коллектив.

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