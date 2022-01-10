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В ЕС понадеялись на открытие границ для российских туристов весной

Еврокомиссия по туризму: открытие границ для россиян зависит от одобрения «Спутника V» ВОЗ

Фото: Peter Casey-USA TODAY Sports / Reuters

Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму (European Travel Commission, ЕТС) Эдуардо Сантандер заявил, что в Евросоюзе надеются на открытие границ для россиян весной 2022 года. Об этом он рассказал «Известиям».

Он отметил, что 74 процента поездок граждан России приходится на Европу. В связи с этим, российские туристы играют чрезвычайно важную роль для рынка, добавил Сантандер. По его словам, безопасные путешествия стали возможными благодаря распространению европейских зеленых паспортов, строгим правилам, введенным системой здравоохранения, а также высоким показателям вакцинации в ЕС.

В то же время Сантандер подчеркнул, что решение по вопросу открытия границ для россиян упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

При этом, отмечает издание, даже в случае положительного решения, россиянам придется учитывать множество нюансов. В частности, Еврокомиссия утвердила стандартный срок действия сертификатов о вакцинации — девять месяцев, данное правило вступает в силу с 1 февраля.

В конце декабря прошлого года представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием «Спутника V» «проверкой технологических процессов». По ее словам, для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Ксения Назарова
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