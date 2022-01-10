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В Казахстане разблокировали все республиканские дороги

«КазАвтоЖол» сообщил, что все республиканские дороги в Казахстане открыты

Пресс-служба Минобороны РФ

В Казахстане разблокировали все республиканские дороги. Об этом сообщил национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол», передает РИА Новости.

«Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено», — говорится в сообщении. Отмечается, что заботы по зимнему содержанию трасс ведутся в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, который отсутствовал более 18 часов. Выход в сеть в городе был заблокирован накануне около 12:00 по местному времени (09:00 по московскому). При этом сотовая связь функционировала относительно стабильно.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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