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В столице Казахстана возобновили доступ к проводному интернету спустя 18 часов

В Нур-Султане возобновили отсутствовавший более 18 часов доступ к проводному интернету

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, который отсутствовал более 18 часов. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время подключение к мобильному интернету невозможно, отмечает агентство.

Выход в сеть в городе был заблокирован накануне около 12:00 по местному времени (09:00 по московскому). При этом сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в Нур-Султане действует комендантский час.

Ранее портал Top10VPN оценил ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета. По мнению экспертов, экономика страны потеряла 189 миллионов долларов.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Ксения Назарова
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