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В Алма-Ате нейтрализовали две ячейки участвовавших в беспорядках экстремистов

КНБ: в Алма-Ате нейтрализовали две ячейки экстремистов, принимавших участие в беспорядках

Фото: Paval Mikheyev / Reuters

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сейчас на территории Казахстана КНБ осуществляет мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и причастных к совершению актов терроризма, а также по выяснению обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что события в стране следует расценивать как гибридную террористическую атаку. Он отметил, что целью боевиков были «общая дестабилизация обстановки и, возможно, осуществление государственного переворота». При этом политик признал, что ситуация в период беспорядков была критическая, речь шла о сохранении целостности государства.

Марина Совина
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