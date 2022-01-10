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Власти Казахстана расценили беспорядки как гибридную террористическую атаку

Госсекретарь Казахстана: целью гибридной атаки террористов был переворот в стране

События в Казахстане следует расценивать как гибридную террористическую атаку. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил госсекретарь республики Ерлан Карин, передает ТАСС.

Он отметил, что целью боевиков были «общая дестабилизация обстановки и, возможно, осуществление государственного переворота». При этом политик пообещал, что спецслужбы дадут конечный ответ на то, кто стоит за этими терактами.

Марина Совина
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