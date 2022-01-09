Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Около 400 нацгвардейцев пострадали во время беспорядков в Казахстане

В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 394 бойца Национальной гвардии

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Около 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в стране. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков, передает РИА Новости.

Всего во время беспорядков в Алма-Ате, Шымкенте и областных центрах пострадали 394 нацгвардейца. Кроме того, было повреждено более 90 единиц военной техники Нацгвардии.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана удалило сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в республике. Там заявили, что не давали эти данные, ранее появившаяся информация не соответствует действительности. В свою очередь, в Министерстве информации и общественного развития Казахстана объяснили, что сообщение властей о числе жертв было технической ошибкой.

Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Около 400 нацгвардейцев пострадали во время беспорядков в Казахстане
В МИД России ответили на угрозы США ввести новые жесткие санкции
Украинца выгнали из караоке во Львове после возмущения из-за песен на русском
Более 50 человек пострадали в результате пожара в Нью-Йорке
Москвичи поделились своими воспоминаниями о походах в Мавзолей
МИД России рассказал о слаженной работе ОДКБ в критический момент для Казахстана
Вирусолог рассказал о необычной способности омикрон-штамма
Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone
Власти Казахстана удалили сообщение о 164 погибших
Пропавшие в Казахстане сотрудники «Московского комсомольца» вышли на связь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter