На Кипре арестовали имущество российской металлургической компании

Кипрский суд арестовал часть имущества российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» в качестве обеспечительной меры по иску компании «Адвалор-Консалт», пишет «Коммерсантъ».

Точный перечень активов, на которые наложен арест, не раскрывается. Известно, что часть из них принадлежит «Мечелу», часть — его основному акционеру Игорю Зюзину.

Требования «Адвалор-Консалта» касаются возмещения убытков, которые, как утверждает компания, она понесла из-за внутригрупповых сделок с компаниями, входящими в холдинг «Мечела». Его размер оценивается в 80 миллионов евро. С марта прошлого года истцу принадлежит 25 процентов акций «Кузбассэнергосбыта», 72 процента которого контролируется «Мечелом».

В качестве ответчиков в иске указаны сам «Мечел», а также Зюзин и несколько компаний холдинга. По решению суда, на время разбирательства они не смогут распоряжаться активами на сумму заявленного ущерба. При этом речь идет об активах не только на Кипре, но и в любых других странах.

Представитель «Мечела» в свою очередь заявил, что компания намерена обжаловать решение суда и считает все оспариваемые сделки законными.

«Мечел» основан в 2003 году. Компания занимается производством коксующегося и энергетического угля, а также чугуна, стали и другой металлургической продукции. 54,3 процента акций владеет Зюзин, остальные принадлежат миноритарным собственникам и обращаются на бирже.