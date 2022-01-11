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Москвичам обещали «барическое днище» к концу недели

Центр погоды «Фобос»: давление в Москве 14 января упадет с 757 до 720 мм ртутного столба

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Атмосферное давление в Москве в пятницу, 14 января, упадет с 757 до 720 мм ртутного столба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

Специалисты «Фобоса» назвали это явление «барическим днищем». Там предупредили, что такой резкий скачок давления негативным образом скажется на здоровье метеозависимых людей.

Связан такой перепад давления будет с резким потеплением, которое придет в Москву 14 января и прогреет воздух до 0 градусов. При этом 12 и 13 января температура будет идти вниз, минимальные дневные значения составят до минус 13 градусов.

Ранее синоптики предсказали, что 13 и 14 января в Москве произойдет резкий скачок температуры. Минимальные значения 13-го составят до минус 25 градусов, а 14-го произойдет резкое потепление, при котором температура составит от 0 до минус шести.

Аналогичные явления ожидаются также в Санкт-Петербурге и на юге России.

Роман Кирьянов
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