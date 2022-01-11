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Экономист оценил влияние сильного доллара на мировую экономику

Экономист Хестанов: ужесточение ДКП ФРС США замедлит рост глобальной экономики

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Советник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что главными факторами укрепления доллара являются ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и возможный отток капитала с развивающихся рынков.

Экономист подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитной политики замедлит рост глобальной экономики и США. По его словам, если ФРС будет действовать не резко, влияние сильного доллара будет значительно слабее.

Ранее сообщалось, что курс доллара и евро резко взлетел на фоне ситуации в Казахстане, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей, обновив максимум 21 апреля 2021.

Марина Совина
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