Россиян предупредили о двукратном падении цен на любимый курорт богачей

Двукратное падение цен путевок в Доминиканскую Республику, которая считается любимым курортом богачей, может оказаться в некоторых случаях несущественным. Об этом российских туристов предупредили специалисты портала TourDom.ru.

Так, эксперты сравнили стоимость туров с вылетом 1 и 11 января с размещением в пятизвездочном отеле на 11 ночей для двоих взрослых и двоих детей — при аналогичных параметрах цена упала с 943 до 477 тысяч рублей.

Однако, по мнению туроператоров, тотального снижения цен не наблюдается. Более того, при сравнении стоимости путевок, забронированных в декабре 2021 года и в январе 2022 года, выяснилось, что приобретать туры в Доминикану было выгоднее заранее. Отмечается, что высокий спрос на направление позволяет во многих случаях держать высокие цены даже после конца новогодних праздников.

Ранее в январе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала условие дешевых зарубежных туров для россиян. По ее словам, в случае возобновления чартерных рейсов могут подешеветь Кипр или Объединенные Арабские Эмираты, однако часть уже открытых стран так и останутся довольно дорогими для путешествий из-за больших расстояний — например, Куба или Доминикана.