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Жители Казахстана рассказали о взлетевших ценах на продукты

Жители Алма-Аты пожаловались на подорожание хлеба в 3,5 раза

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Жители Казахстана рассказали изданию «Подъем» о взлетевших ценах на продукты.

По их словам, наиболее сложная ситуация сложилась в городе Алма-Ата и Мангистауской области. Хлеб в магазинах в Алма-Ате подорожал в 3,5 раза. «Его какое-то время не было в магазинах. Те, кто завозили, просто офигели и вместо стандартных 80 тенге продавали по 300», — сообщили местные жители.

В Шымкенте выросли цена на хлеб, молоко, картофель и морковь. «Хлеб, который мы покупали за 100 тенге, стал 120. В магазин пускали "порционно", типа: подождите, сейчас выйдут люди, потом вы зайдете», — пожаловались горожане.

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Очевидцы также рассказали, что телефонная связь и интернет в Казахстане работают с перебоями. На блокпостах в Таразе у людей «проверяют чаты мессенджеров и галереи в телефонах».

Ранее Национальная палата предпринимателей Казахстана подсчитала, что ущерб от беспорядков в стране составил 220 миллионов долларов.

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Алевтина Запольская
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