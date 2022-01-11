Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта дата выхода Samsung Galaxy S22

Смартфоны Samsung Galaxy S22 покажут 8 февраля

Фото: Stephen Lam / Reuters

Презентация флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S22 состоится 8 февраля. Об этом сообщает корейское издание DDaily.

Согласно раскрытой информации от инсайдеров, которые подтвердили дату выхода смартфонов, следующее мероприятие Samsung состоится 8 февраля. Источники рассказали, что компания согласовала проведение Galaxy Unpacked 2022 на данную дату. В конце января корейская корпорация начнет уведомлять об этом журналистов и блогеров.

Неназванный представитель Samsung также сообщил, что на мероприятии компания покажет три смартфона серии Galaxy S22. «Старт предзаказов запланирован на 9 февраля, продажи флагманов будут открыты 24 февраля», — отметил источник. Первые смартфоны будут отправлены покупателям 21 февраля. Судя по всему, Samsung начнет продажи во всем мире одновременно.

Кроме того, инсайдеры рассказали, что Samsung будет использовать в маркетинговых целях выставку MWC-2022, которая пройдет в Барселоне с 28 февраля по 3 марта. Компания продемонстрирует флагманы и покажет новые возможности экосистемы Galaxy.

Ожидается, что в феврале корейская компания выпустит флагманы Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. В конце декабря 2021 года известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что Samsung планировала начать продажи смартфонов 18 февраля. Однако из-за проблем с цепочкой поставок старт продаж подвинули на конец месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали переговоров России и США в Женеве
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
В «Векторе» оценили возможность подъема заболеваемости из-за дельтакрона
Зюганов раскритиковал Казахстан за русофобскую политику
Описаны последствия для Украины при успехе переговоров России и США
Названы самые популярные у хакеров способы обмана россиян
Мосгорсуд эвакуировали из-за угрозы взрыва
Раскрыта дата выхода Samsung Galaxy S22
Российский вирусолог предположил сроки признания «Спутника V» в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter