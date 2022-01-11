Нашедший останки пропавшей в 2013 году школьницы россиянин рассказал подробности

Грибник Иван Зябликов, который в Нижегородской области нашел останки пропавшей в 2013 году 15-летней школьницы, рассказал подробности инцидента. По словам россиянина, он не сразу понял, что обнаружил скелет, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, как отправился за грибами в лес, где ему нужно было перейти на другую сторону канавы. «Иду и вижу что-то круглое. Сначала думал, что это мячик какой-то бело-зеленого цвета. Потом смотрю, не он. Подумал, череп животного. Подошел поближе и тихонько ногой повернул. И увидел глазницы. Жутко сделалось», — вспомнил он.

Затем грибник позвонил местному егерю, который дал телефон участкового. Позднее полицейский связался с дежурной частью, и на место выехала оперативная группа. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов они, по словам грибника, «нашли еще одну большую кость и маленькую тазобедренную». Позже на место приехала другая группа, которая продолжила поиски. Среди находок оказалось и платье девочки, которое обнаружили под огромным слоем листвы.

Зябликов также вспомнил, как проводились поиски ребенка в 2013 году. По его словам, полицейские с собаками проверяли каждый дом, а к работам привлекли в том числе военных.

Об обнаружении скелета девочки, которая пропала в 2013 году, сообщалось ранее 11 января. Иван Зябликов обнаружил скелет ребенка еще четыре месяца назад, однако экспертиза правоохранительных органов смогла установить принадлежность останков только сейчас.