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Вышел новый трейлер комедии «Чудаки навсегда»

Опубликован новый ролик к фильму «Чудаки навсегда»

Вышел финальный трейлер к комедийному фильму «Чудаки навсегда». Новый ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Режиссером картины стал Джефф Тремейн, который поставил предыдущие три части франшизы. В ленте участвовали такие актеры и каскадеры оригинального состава «Чудаков», как Джонни Ноксвилл, Стив О, Джейсон Акунья, Крис Понтиус, Эрен МакГехи, Престон Лэйси и другие. В эпизодах появятся хип-хоп-артисты Tyler, The Creator и Machine Gun Kelly, а также американский комик Эрик Андре, скейтбордист Тони Хоук и баскетболист Шакил О'Нил.

В России фильм выйдет 10 марта этого года. Изначально премьера комедии в США должна была состояться в 2021 году, однако ее перенесли на 3 февраля 2022 года, а в России — на март.

Сергей Равин
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