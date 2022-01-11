Стало известно о возможных перестановках в ФСБ России

В ФСБ России произошли возможные кадровые перестановки. Об этом стало известно изданию Baza.

Начальник Академии спецслужбы генерал-полковник Евгений Сысоев с 1 января 2022 года назначен главой Антитеррористического центра СНГ. Его преемником на посту руководителя учебного заведения ФСБ станет Николай Плотников, который прежде был заместителем Сысоева.

Академия ФСБ занимается подготовкой офицеров российских спецслужб и кадров для разведки дружественных государств.

Антитеррористический центр СНГ обеспечивает взаимодействие компетентных органов стран постсоветского пространства, входящих в Содружество Независимых Государств, в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму. С 2006 года его возглавлял генерал-полковник полиции Андрей Новиков, который был замглавы МВД России.

4 марта 2021 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что первым заместителем директора ФСБ назначен глава службы экономической безопасности ведомства Сергей Королев. Информация об отставке предыдущего первого заместителя директора ФСБ генерала армии Сергея Смирнова появилась в СМИ 22 октября 2020 года. 12 октября ему исполнилось 70 лет — это предельный возраст для госслужбы.

В ноябре 2020 года Совет Федерации одобрил конституционный закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и Службы внешней разведки (СВР). Теперь глава государства должен консультироваться по кандидатурам на эти должности с сенаторами.