Россиянина обвинили в 35 преступлениях против детей

В Кургане следователи завершили расследование дела против 21-летнего россиянина, который вступал в интимную переписку с детьми из 45 субъектов Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его обвинили в распространении детской порнографии и действиях сексуального характера. Следователи установили причастность мужчины к 35 преступлениям.

В 2018-2020 годах он создавал фейковые страницы в одной из социальных сетей и вступал в переписку с малолетними детьми. Обвиняемый показывал им материалы порнографического характера и убеждал прислать ему свои интимные фото и видео.

Родители одного из потерпевших, проживающего в Кургане, обратились с заявлением в полицию. В ходе расследования была установлена личность обвиняемого и место его нахождения. Мужчину задержали в Москве и доставили в Курган, где арестовали.

Дело направлено в суд. Расследование других аналогичных преступлений, совершенных жителем столицы, выделено в отдельное производство.