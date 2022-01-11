Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина обвинили в 35 преступлениях против детей

СКР: в Кургане мужчину обвинили в серии преступлений сексуального характера против детей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Кургане следователи завершили расследование дела против 21-летнего россиянина, который вступал в интимную переписку с детьми из 45 субъектов Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его обвинили в распространении детской порнографии и действиях сексуального характера. Следователи установили причастность мужчины к 35 преступлениям.

В 2018-2020 годах он создавал фейковые страницы в одной из социальных сетей и вступал в переписку с малолетними детьми. Обвиняемый показывал им материалы порнографического характера и убеждал прислать ему свои интимные фото и видео.

Родители одного из потерпевших, проживающего в Кургане, обратились с заявлением в полицию. В ходе расследования была установлена личность обвиняемого и место его нахождения. Мужчину задержали в Москве и доставили в Курган, где арестовали.

Дело направлено в суд. Расследование других аналогичных преступлений, совершенных жителем столицы, выделено в отдельное производство.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Описано политическое будущее Токаева после беспорядков в Казахстане
Россиянин нашел останки пропавшей в 2013 году школьницы
В Госдуме высказались о введении продуктовых карточек
Путин назначил нового посла в Тунисе
Решена судьба скандального особняка Юрия Лозы
Футболист «Спартака» озадачил подписчиков фотографиями в стрингах
Российская фотомодель предстанет перед судом присяжных за убийство мужа
На Украине избили и ограбили известного журналиста под крики «90-е возвращаются»
Испорченную монету продали на аукционе в 1020 раз дороже номинала
Россиян предупредили о подорожании алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter