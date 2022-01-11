Китайский конкурент потеснил Amazon в магазинах с роботами

Китайский гигант электронной торговли JD.com потеснил американского конкурента Amazon и открыл два розничных магазина Ochama в Нидерландах, которые вместо кассиров оборудованы роботами-сборщиками и доставщиками посылок. Кроме того, роботы будут помогать покупателям выбирать товары. Это первый случай открытия роботизированных магазинов в Европе. Об этом сообщает CNBC.

Новые роботизированные магазины Ochama находятся в городах Лейден и Роттердам. «Текущие мощности могут обработать около 15 тысяч заказов в день», — рассказал один из топ-менеджеров сети Марк ден Баттер. Позже компания планирует открыть в стране еще две торговые точки в Амстердаме и Утрехте.

Покупатели могут использовать приложение Ochama для заказа продуктов питания, одежды, косметики и товаров для дома. После оформления клиент может прийти в магазин, отсканировать штрих-код с номером покупки и получить собранные роботами товары по конвейерной ленте. Также товары можно заказать на дом.

Выход JD.com на европейский рынок создает потенциальную угрозу для развития на континенте американского гиганта электронной коммерции Amazon, который одним из первых в мире запустил собственные продуктовые магазины без кассиров и кассовых аппаратов Amazon Go в США и Amazon Fresh в Великобритании.

Первый магазин Amazon Go площадью 167 квадратных метров был открыт в Сиэтле в 2018 году. Для того чтобы в него попасть, нужно приложить к турникету на входе смартфон с QR-кодом из приложения Amazon. На выходе все покупки автоматически фиксируются, и итоговая сумма списывается со счета покупателя на Amazon. Из персонала в магазине работают повара и консультанты, которые помогают покупателям с выбором и проверяют документы на покупку спиртного.