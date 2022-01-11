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Китайский конкурент потеснил Amazon в магазинах с роботами

Гигант электронной торговли JD.com открыл два роботизированных магазина в Нидерландах

Кадр: JD.com

Китайский гигант электронной торговли JD.com потеснил американского конкурента Amazon и открыл два розничных магазина Ochama в Нидерландах, которые вместо кассиров оборудованы роботами-сборщиками и доставщиками посылок. Кроме того, роботы будут помогать покупателям выбирать товары. Это первый случай открытия роботизированных магазинов в Европе. Об этом сообщает CNBC.

Новые роботизированные магазины Ochama находятся в городах Лейден и Роттердам. «Текущие мощности могут обработать около 15 тысяч заказов в день», — рассказал один из топ-менеджеров сети Марк ден Баттер. Позже компания планирует открыть в стране еще две торговые точки в Амстердаме и Утрехте.

Покупатели могут использовать приложение Ochama для заказа продуктов питания, одежды, косметики и товаров для дома. После оформления клиент может прийти в магазин, отсканировать штрих-код с номером покупки и получить собранные роботами товары по конвейерной ленте. Также товары можно заказать на дом.

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Выход JD.com на европейский рынок создает потенциальную угрозу для развития на континенте американского гиганта электронной коммерции Amazon, который одним из первых в мире запустил собственные продуктовые магазины без кассиров и кассовых аппаратов Amazon Go в США и Amazon Fresh в Великобритании.

Первый магазин Amazon Go площадью 167 квадратных метров был открыт в Сиэтле в 2018 году. Для того чтобы в него попасть, нужно приложить к турникету на входе смартфон с QR-кодом из приложения Amazon. На выходе все покупки автоматически фиксируются, и итоговая сумма списывается со счета покупателя на Amazon. Из персонала в магазине работают повара и консультанты, которые помогают покупателям с выбором и проверяют документы на покупку спиртного.

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Платон Щукин
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