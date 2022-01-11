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Мужчину ранили ножом возле бара в центре Москвы

Драка с поножовщиной произошла у бара в центре Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Конфликт мужчин у бара в центре Москвы на Покровском бульваре закончился поножовщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из участников потасовки ударил оппонента ножом в шею и скрылся с места преступления. По предварительным данным, оба мужчины были пьяны. Пострадавшего госпитализировали, а его спутницу доставили в отдел для дачи показаний.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что бывшая участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева напала с ножом на свою мать. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия». 26-летнюю девушку поместили в изолятор временного содержания. Отмечалось, что во время задержания она вела себя не совсем адекватно, нападавшая могла находиться под воздействием наркотиков.

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Мария Рубникович
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