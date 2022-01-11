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Ведущую раскритиковали в сети за насмешки над манекеном в виде полной женщины

Телеведущую Изабель Оукшотт возмутил манекен с крупными формами в спортивном магазине

Фото: @isabeloakeshott / Twitter

Пользователи Twitter раскритиковали британскую телеведущую Изабель Оукшотт (Isabel Oakeshott) за насмешки над манекеном в виде полной женщины в витрине магазина спортивной одежды Fabletics. Их комментарии появились под соответствующим постом на странице журналистки.

На прикрепленной фотографии 47-летняя Оукшотт показала крупный манекен в комплекте, состоящем из топа, легинсов и короткой куртки лаймового цвета. «Вот так на Риджент-стрит выглядит ожирение. Дряблые формы, подчеркнутые отвратительным зеленым велюром. Так называемое движение "бодипозитив" не является инклюзивным, оно опасно», — высказалась ведущая в подписи.

Публикация набрала около 15 тысяч комментариев других юзеров соцсети, посчитавших заявление Оукшотт несправедливым. «Насколько раненым должен быть человек, чтобы его могли обидеть люди, которые чувствуют себя уверенно в своем теле», «Очень странно, что при взгляде на манекен у тебя появляются такие мысли. Лично я думаю, что это просто классный костюм. Пусть люди живут так, как им нравится», «Изабель, это просто спортивный костюм, успокойся», «Обычный манекен так сильно задел твои чувства?» — возмутились они.

Изабель Оукшотт пока не ответила на возмущенные комментарии.

В июне 2021 года владелица салона свадебных платьев установила в магазине манекен большого размера и пожаловалась на критику со стороны посетителей. Она рассказала, что прохожие часто отпускают нелестные комментарии и грубые шутки по поводу манекена, проходя мимо салона, и советуют своим малолетним дочерям не становиться такими толстыми.

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Дина Васильева
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