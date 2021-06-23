Манекен в виде полной женщины стал предметом грубых шуток со стороны покупателей

Владелица салона свадебных платьев установила в магазине манекен большого размера и пожаловалась на критику со стороны посетителей. Материал публикует Mirror.

Британка Дебби Шелли (Debbie Shelley) объяснила, что разместила ярко-розовый манекен, имитирующий фигуру полной женщины, на витрину собственного бутика Somerset Bridal в городе Майнхед. Отмечается, что женщина в шутку называет предмет, на который она надела свадебное платье, Фуксией (Fuchsia).

По словам Шелли, прохожие часто высказывают нелестные комментарии и грубые шутки по поводу размера манекена, проходя мимо салона. «Многие мамы показывают на манекен в виде пышной женщины пальцем и советуют своим малолетним дочерям не становиться такими толстыми, иначе их никто не возьмет в жены, представляете?» — пояснила предпринимательница.

Бизнесвумен также рассказала о случае, произошедшем во время одной из примерок ее потенциальной покупательницы. Клиентка попросила снять свадебное платье с манекена и услышала, как незнакомцы смеются над происходящим. Шелли отметила, что после случившегося у женщины испортилось настроение.

Согласно материалу, описанная ситуация подвигла британку установить знак около манекена, надпись на котором гласит: «У Фуксии есть чувства, и мы считаем, что она выглядит потрясающе. Пожалуйста, пошлите ей немного любви, а не опускайтесь до оскорблений».

В октябре 2020 года россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео. Мужчина в лыжной маске и черном костюме разбил витрину в Ставрополе, затем проник внутрь и выбрался наружу с манекеном в руках.