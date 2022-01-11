Юрист объяснила россиянам невозможность отмены пенсионной реформы

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Наталья Оганова объяснила россиянам невозможность отмены пенсионной реформы. Она рассказала об этом «Царьграду».

По ее словам, в таком случае придется утверждать новую концепцию на законодательном уровне и полностью менять нормативно-правовое регулирование.

«Реформа — это не сделка, чтобы признать ее действительной или недействительной. (…) Если пересматривать ту инициативу, которая была изначально утверждена, то нужно опять же на законодательном уровне новую концепцию утверждать и, соответственно, менять нормативно-правовое регулирование в полном объеме», — пояснила юрист.

Оганова добавила, что это требует новых расчетов и новой задачи. «Потому что когда увеличивали пенсионный возраст, исходили из того, что необходимых денег нет в Пенсионном фонде и количество неработающих пенсионеров достаточно большое и денег брать неоткуда», — заключила эксперт.

Ранее в ноябре депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил провести пенсионную реформу и отказаться от накопительной части пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Нилов уверен, что «все, что сейчас предлагается гражданам, должно быть исключительно добровольным».