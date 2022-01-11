Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США переговоры по гарантиям безопасности в Женеве сочли победой Москвы

NYT: переговоры по безопасности между РФ и США в Женеве стали победой для Москвы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Переговоры по гарантиям безопасности, состоявшиеся 10 января между представителями США и России в Женеве, можно счесть победой Москвы. С таким мнением выступили колумнисты газеты The New York Times Антон Трояновский и Дэвид Сагнер.

Хотя американская сторона пока не пошла на серьезные уступки в адрес Москвы, сам факт того, что переговоры состоялись, стали своего рода победой для Кремля, считают эксперты. NYT полагают, что теперь переговоры о безопасности станут одной из главных проблем Белого дома.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
Вчера

«Но вопреки недавним прогнозам разведки, Россия не увеличивает численность своих войск на Украине, о чем американские представители рассказали The New York Times. Это свидетельствует о том, что президент Владимир Путин пока не принял окончательного решения о нападении», — подчеркивают колумнисты.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Политолог объяснил молчание Назарбаева после беспорядков в Казахстане
Проникший в храм с ножами и в розовом платье россиянин попал на видео
В Instagram появится новая функция
Вирусолог оценил прогноз о 100 тысячах случаях коронавируса в сутки в России
Стало известно об исключении ряда требований из «пакета Яровой»
Россиянин решил отпраздновать день рождения в самолете и едва не умер
ЕСПЧ присудил жертвам теракта в Беслане еще 360 тысяч евро
Xiaomi выпустит смартфон «Катюша»
В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ по математике, физике и химии
Иммунолог объяснил опасность омикрона при низкой смертности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter