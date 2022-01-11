Суд в США утвердил решение об увольнении полицейских за ловлю покемонов

Апелляционный суд США в Калифорнии признал законным увольнение двух полисменов Лос-Анджелеса, которые играли в Pokémon Go вместо того, чтобы отреагировать на сообщение об ограблении. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Суд в своем постановлении от 7 января утвердил решение суда низшей инстанции о том, что департамент полиции Лос-Анджелеса уволил двух полицейских на законных основаниях. При этом он отклонил заявление бывших сотрудников о ненадлежащем использовании департаментом видеозаписи их личных разговоров в автомобиле, чтобы доказать их неправомерное поведение.

Инцидент произошел в апреле 2017 года, когда офицеры Луи Лозано и Эрик Митчелл были назначены в патрулирование района Креншоу. Когда поступил звонок о готовящемся ограблении в ближайшем торговом центре, полисмены не отреагировали на вызов. Этот факт стал причиной для служебного разбирательства. В ходе него начальство выяснило, что вместо несения службы полицейские ловили покемонов в игре Pokémon Go.

Офицеры признали себя виновными в том, что не ответили на вызов. Однако они утверждают, что не играли во время дежурства, а лишь «оставили свою геометку о местоположении, чтобы в будущем найти покемона Снорлакса». Их адвокат заявил, что продолжит отстаивать право уволенных на восстановление и работу в правоохранительных органах.

В декабре 2021 года в США уволили 169 морских пехотинцев из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Морские пехотинцы должны были пройти полную вакцинацию до 28 ноября или подать заявление для освобождения по медицинским показаниям или по религиозным соображениям, чтобы не столкнуться с увольнением.