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Пригожин сравнил Шендеровича с петухом из анекдота

Бизнесмен Пригожин о планах Шендеровича покинуть Россию: типичный пример мелкого мошенника

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) является типичным примером мелкого мошенника, который, прижавшись к стенке, становится «петухом из анекдота», севшим «по политическому», заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Так он прокомментировал планы писателя покинуть Россию, сообщает пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин добавил, что российская система неповоротлива, особенно если дело касается людей с минимальным «политическим запахом». «Поэтому позиция моя следующая: еще ничего не произошло, и заявление-то толком никто не рассматривал, и надежд на то, что Шендеровича посадят, практически не было. Но Шендерович, как и следовало ожидать, навалил полные штаны, услышав первый громкий хлопок в своей жизни, решив, что на него охотятся», — отметил бизнесмен.

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Он отказался называть Шендеровича писателем, сравнив его с лицом, привлекаемым к уголовной ответственности и имеющим образование «режиссер самодеятельных театральных коллективов».

Ранее 11 января планы журналиста уехать из России прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это решение не может быть связано с объявлением Шендеровича иностранным агентом. «Потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим», — пояснил пресс-секретарь президента.

О планах покинуть Россию Шендерович объявил ранее в январе. Он уточнил, что принял это решение из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который перешел к «шантажу уголовными статьями». «Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля 20 лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес», — подчеркнул журналист, назвав вынужденный отъезд с родины «лишением свободы».

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Варвара Кошечкина
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