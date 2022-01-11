России и США предрекли год осознания новой реальности после переговоров

Переговоры России и НАТО, которые состоятся 12 января, едва ли приведут к достижению соглашений, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что по их результатам Россия примет военно-технические меры. После этого сторонам потребуется время для осознания новой реальности, а новые переговоры начнутся через год-два, уверен Баширов.

«Думаю, договориться все же не удастся. В итоге Россия примет военно-технические меры, которые поставят под угрозу граждан Европы и США — понятно примерно, какими будут эти меры. А после нас ждет период затишья и осознания новой реальности и только через год-два новые переговоры в новой системе взаимных угроз со стороны НАТО и России», — считает политтехнолог.

Договориться уже сейчас, не доводя ситуацию до крайности, по мнению политтехнолога, помешают особенности менталитета элиты США, привыкшей видеть себя в качестве мирового жандарма. Баширов отметил, что американские политики отстали от современных реалий, что может привести к череде тяжелых конфликтов.

«Они считают, что мир такой же, каким он был в 1980-1990-е годы. А он другой. Военно-технический прогресс ушел очень далеко, совершенно другие экономики, отношение населения, в частности, российского к таким вопросам, как национальная гордость, защита своих границ, тех завоеваний, которые были раньше. Так что все в головах именно у американских элит. Там ведь старые люди, большинству сенаторов 70-80 лет, да и президент страны уже немолод. А те управленцы, которые обладают здравым смыслом и понимают новые реалии, работают в исполнительных органах власти и не имеют возможности оказывать влияние на внешнюю политику», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходила в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.