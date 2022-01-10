Россия и США оценили переговоры по гарантиям безопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности. Он высказался об этом на пресс-конференции по итогам переговоров, трансляция велась на YouTube-канале RT.

7,5 часа длились переговоры представителей России и США в Женеве

По словам замглавы ведомства, разговор с американской стороной был сложным.

Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы Сергей Рябков Замглавы МИД России

Также по итогам переговоров Рябков заявил, что странам не удалось договориться о нерасширении НАТО на Восток, назвав этот вопрос ключевым для нацбезопасности России.

Это вопрос российской национальной безопасности... Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос Сергей Рябков Замглавы МИД РФ

По его словам, прогресс по этому вопросу достигнут не был. При этом тема о получении юридических гарантий насчет нерасширения НАТО вызвала со стороны США «серьезные возражения». Также Рябков рассказал, что в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности Россия заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

Я с интересом прочитал сегодняшнюю статью в New York Times, где по сути говорится, что Россия хочет обменять «угрозу Украине со стороны России» на большую гибкость в переговорах со стороны США и Запада. Это не так, потому что у нас нет намерений вторгаться на Украину, и поэтому нам нечем торговаться Сергей Рябков Заместитель главы МИД России

Помимо этого, Рябков заявил, что Россия обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Киева и западных стран, таких как США, Великобритания и другие. Во время пресс-конференции замглавы МИД высказывался и о членстве Украины в НАТО. По его словам, Россия хочет исключить возможность вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс.

Как оценили переговоры в США?

В Вашингтоне захотели продолжить переговоры с Москвой по вопросам, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече — до тех пор, пока они будут носить практический характер Нед Прайс Представитель Госдепа

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в свою очередь заявила, что Россия и США не установили временные рамки переговоров по сложным вопросам. Она добавила, что США отдают себе отчет, что обсуждение подобных тем может потребовать значительное время. По ее словам, прошедшая в Женеве дискуссия стала лишь начальным этапом и будет требовать продолжения.

Переговоры по сложным вопросам, таким как проблема контроля вооружений, не могут быть завершены за считанные дни или даже недели Уэнди Шерман Первый замгоссекретаря США

По итогам переговоров Шерман также раскрыла причину разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. «Российская сторона коснулась озабоченностей, которые у нас есть и которые привели к разрушению договора о ракетах средней и меньшей дальности... Эти озабоченности касались российских ракет средней дальности, они сохраняются», — подчеркнула она.

По словам Шерман, на переговорах восстановление ДРСМД не обсуждалось, США только представляли идеи. Она отметила, что впереди еще «длинный путь», однако эта тема может обсуждаться на переговорах, и по ней возможен прогресс. «Нужно посмотреть, возможны ли тут действия с обеих сторон, которые повысят нашу безопасность», — заключила она.

Также первый замгоссекретаря США уточнила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее вторжения на территорию Украины.

Мы готовы, в координации c нашими партнерами и союзниками, взыскать эту суровую цену. Цена будет включать финансовые санкции. Сообщалось о том, что эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей Уэнди Шерман Первый заместитель госсекретаря США

Переговоры длились почти 8 часов

Встреча началась в понедельник, 10 января, в 9 часов утра по местному времени. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Предполагалось, что основными темами консультаций станут вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.

В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН. В процессе стороны прерывались только на короткий ланч.