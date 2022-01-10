В МИД России забеспокоились из-за возможных провокаций со стороны Украины

Россия обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Киева и западных стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве с представителями США по гарантиям безопасности, трансляция которой опубликована на YouTube-канале RT.

По мнению дипломата, подобные действия могут привести к столкновениям.

«Мы обеспокоены возможными провокациями со стороны Украины, преднамеренными провокациями самостоятельно или в сотрудничестве со странами-единомышленниками на Западе, такими как США, Великобритания и другие. Это может создать ситуацию, когда вероятность некоторых столкновений возрастет», — сообщил он журналистам.

Дипломат подчеркнул необходимость избежания подобного исхода. «Дипломатия должна взять верх», — призвал он.

Во время пресс-конференции Рябков также сообщил, что Россия хочет исключить возможность вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс. «России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», — подчеркнул он, добавив, что российская сторона не может допустить задержек в решении упомянутого вопроса.

Кроме того, представитель МИД допустил военный ответ России на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе.