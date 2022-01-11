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В московском изоляторе арестанты покончили с собой после смены начальника

«МК»: двое заключенных совершили суицид после смены начальника в СИЗО №4 Москвы

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Два самоубийства арестантов произошло в столичном СИЗО №4, где недавно сменился начальник. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, за последние две недели покончили с собой гражданин Белоруссии, обвиняемый в изнасиловании собутыльника, и заключенный-наркоман.

Первое ЧП случилось в конце 2021 года. Белорус был в карцере за драку с земляком, находившимся под стражей по обвинению в разврате несовершеннолетнего. Один из них скрыл от другого детали своего преступления, что и стало причиной конфликта между ними. Отсидев 14 дней из 15 назначенных в карцере, арестант совершил суицид.

Второе происшествие произошло с 37-летним Сергеем К., который был арестован накануне Нового года по подозрению в хранении наркотиков. Он стал употреблять запрещенные вещества после 10-летней «отсидки» за убийство супруги. Мужчину поместили в СИЗО №4 в камеру, где находилось 20 арестантов. Через три дня сокамерники нашли его мертвым.

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Любовь Ширижик
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