Пойман подозреваемый в убийстве киллера Саши Македонского

Полиция Греции поймала еще одного подозреваемого в убийстве российского киллера Александра Солоника, более известного как Саша Македонский. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

48-летнего подозреваемого по требованию Интерпола арестовали в аэропорту города Салоники в понедельник, 10 января. Арестованный житель Греции может быть причастен к убийству любовницы Солоника, финалистки конкурса «Мисс Россия-1996» Светланы Котовой, которая погибла вместе с криминальным авторитетом.

По официальной версии, Солоника на вилле в Греции в 1997 году убила группа киллеров во главе с Александром Пустоваловым по кличке Саша Солдат по заказу Ореховской ОПГ. Они были пойманы и осуждены за убийство в 2005 и 2006 годах.

Александр Солоник стал настоящей легендой преступного мира 90-х. Закончив с работой в МВД, он устроился могильщиком на кладбище, где и познакомился с будущими лидерами Курганской организованной преступной группировки. Свою кличку Македонский он получил за то, что, по некоторым данным, умел стрелять с двух рук — по-македонски. Ему первому удалось сбежать из СИЗО «Матросская Тишина». На счету Солоника — более двадцати убитых криминальных авторитетов.