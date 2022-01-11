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Четырехлетняя россиянка получила ожог сухим льдом на детском празднике

В «Охта Парке« в Петербурге 4-летняя девочка получила химический ожог из-за сухого льда

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Четырехлетняя девочка получила химический ожог сухим льдом на детском празднике в санкт-петербургском «Охта Парке». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, малолетняя россиянка пожаловалась на резкую боль в ногах после окончания выступления. Позже у нее был диагностирован химический ожог, который был вызвал «сухим льдом».

В данный момент организатор мероприятия 31-летний аниматор Андрей Бочаров уже задержан по подозрению в несоблюдении требований безопасности. Ему грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет. Также из-за инцидента начала проверку прокуратура Ленинградской области.

Ранее москвич был вынужден обратиться в МЧС из-за сухого льда, который он смыл в унитаз. CO2, выделяемый веществом, пошел по трубам обратно в квартиру, а также к соседям.

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Роман Кирьянов
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