Официантка осталась без работы из-за одного вопроса клиентки

Пользовательница TikTok по имени Саманта Фаулер поделилась историей о конфликте с официанткой, который возник из-за одного ее вопроса: клиентка поинтересовалась, можно ли показать вместо удостоверения личности его фотографию. Блогерша добавила, что их ссора привела к тому, что официантка осталась без работы.

Фаулер рассказала, что они с подругами были в кафе Red Lobster. Прождав официантку около 10 минут, девушка поинтересовалась, может ли ее подруга показать фотографию документа, удостоверяющего личность, вместо оригинала, поскольку та забыла его дома. «Я вообще не понимаю, зачем вы спрашиваете меня об этом», — ответила официантка, после чего подруги решили заказать только воду.

После этого сотрудница заведения начала отчитывать девушек за то, что они задали этот вопрос. Тогда Фаулер обратилась к управляющему заведения и попросила сменить им официантку. «Мы случайно повлияли на чье-то увольнение», — добавила она в описании к видео.

В комментариях к посту многие раскритиковали блогершу: они посчитали, что девушка не должна была задавать этот вопрос. «По сути вы просто хотели, чтобы она рискнула своей работой», — возмутился один из пользователей. Некоторые также предположили, что Фаулер утаила от подписчиков важные подробности конфликта. В то же время часть зрителей поддержала блогершу. Они заявили, что официантка не должна была отчитывать клиентов.

Ранее жительница США рассказала, как уволилась после нетактичного замечания начальника на ее просьбу об отгуле по семейным обстоятельствам. Она также призвала не работать на тех, кто видит в сотрудниках не людей, а лишь роботов для зарабатывания денег.