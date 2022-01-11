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Страховать жизни россиян предложили по-новому

«Известия»: Минфин предложил ввести за 3 года систему гарантирования в страховании жизни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минфин России предлагает ввести в течение трех лет систему гарантирования в страховании жизни по аналогии с вкладами. Соответствующий законопроект внесут в правительство в 2022 году. Об этом во вторник, 11 января, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным пресс-службы документ, предполагающий новшества в системе страхования жизни, сейчас проходит правки. Уже в январе он будет опубликован в интернете и направлен заинтересованным сторонам. Согласно информации газеты, инициатива предполагает двухлетний переходный период перед ее вступлением в силу. За это время должны быть приняты необходимые подзаконные акты, регулирующие действия участников, и внедрена инфраструктуры для запуска этой системы. Фонд будут формироваться благодаря отчислениям участников рынка.

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает создание системы гарантий на рынке страхования жизни. Вице-президент союза Виктор Дубровин в беседе с изданием отметил, что размер гарантий в части страховой премии составит 1,4 миллиона рублей, а если риск по договору реализовался, то гарантироваться будет объем страховой выплаты, но не более десяти миллионов рублей. По его мнению, такой механизм может появиться в течение трех лет, а гарантии должны будут покрыть долгосрочные накопительные договоры страхования жизни.

Ранее российские турагенты обратились в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть условия страхования для туристов, получивших травмы на отдыхе в состоянии алкогольного опьянения. Они указали, что туристы могут претендовать на получение компенсации от страховой компании только при предъявлении теста о наличии алкоголя в крови — тем самым, предоставление услуг по страховке ставится в зависимость от приобретения анализов медицинского освидетельствования. Действие большинства страховых полисов не распространяется на травмы, несчастные случаи и отравления, полученные в состоянии алкогольного опьянения, однако в правилах нет четкого определения критериев трезвости.

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Марина Совина
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