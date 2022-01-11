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69-я параллель

Уставшая от дистанционного обучения российская учительница уехала на Шпицберген

Учительница из Екатеринбурга устала от пандемии и уехала работать в школу на Шпицберген

Фото: Thom Reijnders / Unsplash

Уставшая от дистанционного формата обучения учительница из Екатеринбурга уехала на Шпицберген, сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка много лет преподавала русский язык и литературу в престижной городской гимназии. Но после начавшейся пандемии коронавируса в школе перешли к дистанционному формату обучения детей. С этим россиянке не удалось справиться психологически.

В какой-то момент женщина решила изменить жизнь. Ей на глаза попалась вакансия на архипелаге Шпицберген. Она узнала, что
на норвежских островах нет коронавируса, но есть русские поселки, где в основном проживают работники треста «Арктикуголь». Их детям как раз и требовался учитель.

Россиянка с легкостью прошла собеседование. Сейчас она преподает русский язык и литературу в школе, где обучаются около 30 учеников.

Женщина признается, что не испытывает никакой психологической нагрузки и только рада живому общению с детьми.

В октябре 2021 года в Санкт-Петербурге ведущей блог о секс-просветительстве учительнице биологии пришлось уволиться из школы при консерватории имени Римского-Корсакова. Женщина отметила, что ее вынудили это сделать из-за жалоб родителей учеников.

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Анна Щербакова
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