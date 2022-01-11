Доходы курьеров резко выросли во время праздников

Курьеры и сборщики Яндекса смогли увеличить свой доход на 50 процентов в праздничную неделю, отметили в пресс-службе Яндекса. Это связано с растущим спросом на доставку в этот период и введением компанией дополнительных бонусов для партнеров.

В частности, Еда и Лавка выделили более 25 миллионов рублей на поддержку курьеров и сборщиков, которые работали в Новый год и каникулы.

Помимо дополнительных выплат курьерам стали оставлять больше чаевых. В праздники Яндекс за свой счет удвоил все чаевые, которые пользователи оставляли курьерам. По итогу в Лавке сумма чаевых для курьеров за этот период увеличилась в шесть раз.