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Доходы курьеров резко выросли во время праздников

В праздники Яндекс за свой счет удвоил все чаевые, которые пользователи оставляли курьерам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Курьеры и сборщики Яндекса смогли увеличить свой доход на 50 процентов в праздничную неделю, отметили в пресс-службе Яндекса. Это связано с растущим спросом на доставку в этот период и введением компанией дополнительных бонусов для партнеров.

В частности, Еда и Лавка выделили более 25 миллионов рублей на поддержку курьеров и сборщиков, которые работали в Новый год и каникулы.

Помимо дополнительных выплат курьерам стали оставлять больше чаевых. В праздники Яндекс за свой счет удвоил все чаевые, которые пользователи оставляли курьерам. По итогу в Лавке сумма чаевых для курьеров за этот период увеличилась в шесть раз.

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Григорий Шугаев
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