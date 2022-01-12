Журналистка рассказала о спецсопровождении российской прессы в НАТО

Журналистка, руководитель европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о том, какой прием оказывают российской прессе на заседании Совета Россия — НАТО. По ее словам, российских репортеров со спецсопровождением водят даже в туалет, а в кафе отпускают только по одному. Об этом Попова написала в своем Telegram-канале.

«Исключительный прием устроили российским журналистам в НАТО. Вся остальная пресса ходит свободно, а для наших спецсопровождение даже в туалет. В кафе только один идет, набирает воды на всех», — описала ситуацию Попова. Она отметила, что такой режим действует и для журналистов с годовыми пропусками.

Кроме того, бейджи прессы на входе у российских репортеров забрали, а новые не выдали, объясняя это поломкой в системе. Как рассказал один их охранников, слова которого передала Попова, такое отношение к россиянам продиктовано напряженной ситуацией и проведением переговоров.

«Второй был честен, после Крыма все поменялось, инструкции с вас глаз не спускать. Боятся, что пресса НАТО захватит?» — сыронизировала журналистка.

Заседание Совета Россия — НАТО проходит в среду, 12 января, в штаб-квартире альянса на бульваре Леопольда Третьего в Брюсселе. Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что не всем желающим удалось попасть в здание Североатлантического альянса. Даже тем, кому удалось получилось аккредитацию, в некоторых случаях отказывали в допуске из-за антиковидных мер и ограничения доступа в здание.