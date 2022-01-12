Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол обвинил американских чиновников в подрыве переговоров

Посол России Антонов: заявления американских чиновников подрывают переговоры США с Россией
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский посол Анатолий Антонов сказал, что заявления американских чиновников подрывают переговоры США с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — сказал он.

Также он напомнил, что Россия настроена на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».

«Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах», — сказал Антонов, призвав остановиться в «политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве». Он напомнил, что «история не прощает ошибок».

«Мы четко и ясно обозначили свои приоритеты. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения», — заключил посол.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией. Она назвала прошедшую в Женеве встречу по гарантиям безопасности «обменом взглядами». Диалог был конструктивным, его стоило провести, отметила замгоссекретаря США.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские мошенники придумали продвинутую схему обмана клиентов банка
США упрекнули в «размазывании» между странами ответственности за угрозы России
Российский посол обвинил американских чиновников в подрыве переговоров
В Москве в подъезде дома соседи повесили портреты Деда Мороза и снеговиков
В России призвали отменить налог с продажи одного вида жилья
В карликовой галактике нашли сверхмассивную черную дыру
Россиян предупредили о крещенских морозах и карусели циклонов
Россияне оценили переход на электронные паспорта
Россиянам рассказали о видах стажа для пенсии
Официантка осталась без работы из-за одного вопроса клиентки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter