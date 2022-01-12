Российский посол обвинил американских чиновников в подрыве переговоров

Российский посол Анатолий Антонов сказал, что заявления американских чиновников подрывают переговоры США с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — сказал он.

Также он напомнил, что Россия настроена на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».

«Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах», — сказал Антонов, призвав остановиться в «политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве». Он напомнил, что «история не прощает ошибок».

«Мы четко и ясно обозначили свои приоритеты. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения», — заключил посол.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией. Она назвала прошедшую в Женеве встречу по гарантиям безопасности «обменом взглядами». Диалог был конструктивным, его стоило провести, отметила замгоссекретаря США.