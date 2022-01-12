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Нур-Султану предрекли скорое переименование

Политолог Калачев: Нур-Султан скоро переименуют обратно в Астану

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После беспорядков в Казахстане не обойдется без ревизии наследия первого президента страны Нурсултана Назарбаева, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что Нур-Султан, столицу Казахстана, скоро переименуют в Астану.

«Я полагаю, что достаточно быстро это произойдет. Нур-Султан снова станет Астаной, судя по тому, что в официальных сообщениях уже название Нур-Султан не звучит, а просто звучит столица Казахстана», — отметил политолог.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева, в честь которого в 2019 году переименовали столицу. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник Назарбаеву.

Накануне беспорядков экс-президент исчез из публичного пространства. В минувшую пятницу, 7 января, казахское издание сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну, однако 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане и продолжает работу, находясь на связи с Токаевым и главами дружественных Казахстану государств. Калачев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Назарбаев мертв или недееспособен.

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Екатерина Смирная
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