Захотевший поуправлять самолетом пассажир ворвался в кабину пилотов и все сломал

Пассажир рейса авиакомпании American Airlines захотел выполнить взлет вместо капитана воздушного судна и сломал всю систему управления. Подробности происшествия публикует Reuters.

Уточняется, что инцидент произошел в Гондурасе. Один из пассажиров самолета, следовавшего по маршруту Сан-Педро-Сула — Майами, во время посадки забежал в самолет по рукаву, ворвался в открытую кабину пилотов и начал хаотично дергать за рычаги и нажимать кнопки на бортовой панели, в итоге полностью повредив систему управления полетом.

По информации издания, командир корабля попытался остановить дебошира, после чего нарушитель захотел выпрыгнуть в открытое окно. Подоспевшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину. Сообщений о его травмах не поступало.

Ранее, в декабре 2021 года, пьяный пассажир, которого отстранили от рейса, решил выместить обиду на полицейском и напал на него с кулаками. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался улететь рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк (США).