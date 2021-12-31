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Отстраненный от рейса пассажир напал с кулаками на полицейского

Пассажир Delta Air Lines обвинил полицейского в сорванном полете и ударил его кулаком

Фото: Globallookpress.com

Пьяный пассажир, которого отстранили от рейса, решил выместить обиду на полицейском и напал на него с кулаками. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался улететь рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк (США). Заметив неадекватное поведение пассажира — американец оскорблял попутчиков у выхода на посадку, — сотрудники перевозчика вызвали полицию.

Стражи порядка вывели дебошира из терминала и вернули ему удостоверение личности. Пассажир был не согласен с действиями полицейских, обвинив их в сорванном полете, после чего пришел в ярость и ударил одного из правоохранителей кулаком в грудь.

После мужчину арестовали и доставили в полицейское отделение. Его обвиняют в нанесении побоев представителю закона и в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте.

Ранее в декабре пьяный россиянин набросился с кулаками на попутчиков в самолете и попал на видео. Мужчина сначала ударил впереди сидящую женщину, а затем напал на ее спутника.

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Дарья Рыбак
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