90-сантиметровая девушка нашла жениха обычного роста и захотела славы в TikTok

Жительница Шотландии, страдающая от сколиоза и ахондроплазии, нашла жениха обычного роста и захотела стать тиктокером. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Из-за недоразвития костей у 28-летней Кори Макгуайр очень короткие руки и ноги, хотя ее голова и грудная клетка имеют нормальный размер. В результате она не может ходить, а ее рост составляет около 90 сантиметров. Кроме того, неестественно изогнутый позвоночник сдавливает ее внутренние органы. Девушка опасается, что это в итоге ее и погубит.

Три года назад Макгуайр зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась там с 17-летним Джейми Тейлором, который вдвое выше нее. В августе 2018 года они впервые встретились и немедленно обручились. Они планировали сыграть свадьбу, но из-за пандемии COVID-19 церемонию пришлось отложить. Тейлор переехал к невесте, чтобы ухаживать за ней, а девушка тем временем мечтает о славе в TikTok и не прочь сниматься для Vogue.

По ее словам, она хочет создать онлайновое сообщество, которое покажет, что люди бывают разными. «Я хочу показать сообществу, что нельзя всех грести под одну гребенку, что мы не все одинаковые, — говорит Макгуайр. — Мне бы хотелось попасть на обложку Vogue и продемонстрировать, что инвалидность — не табу».

В январе 2020 года умер самый маленький в мире человек — непалец Хагендра Тапа Магар — его рост составлял 67,1 сантиметра. Рекордсмен скончался в возрасте 27 лет.