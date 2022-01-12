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90-сантиметровая девушка нашла жениха обычного роста и захотела славы в TikTok

Шотландка ростом 90 сантиметров захотела стать тиктокером и сниматься для Vogue

Фото: Katielee Arrowsmith / SWNS

Жительница Шотландии, страдающая от сколиоза и ахондроплазии, нашла жениха обычного роста и захотела стать тиктокером. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Из-за недоразвития костей у 28-летней Кори Макгуайр очень короткие руки и ноги, хотя ее голова и грудная клетка имеют нормальный размер. В результате она не может ходить, а ее рост составляет около 90 сантиметров. Кроме того, неестественно изогнутый позвоночник сдавливает ее внутренние органы. Девушка опасается, что это в итоге ее и погубит.

Три года назад Макгуайр зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась там с 17-летним Джейми Тейлором, который вдвое выше нее. В августе 2018 года они впервые встретились и немедленно обручились. Они планировали сыграть свадьбу, но из-за пандемии COVID-19 церемонию пришлось отложить. Тейлор переехал к невесте, чтобы ухаживать за ней, а девушка тем временем мечтает о славе в TikTok и не прочь сниматься для Vogue.

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По ее словам, она хочет создать онлайновое сообщество, которое покажет, что люди бывают разными. «Я хочу показать сообществу, что нельзя всех грести под одну гребенку, что мы не все одинаковые, — говорит Макгуайр. — Мне бы хотелось попасть на обложку Vogue и продемонстрировать, что инвалидность — не табу».

В январе 2020 года умер самый маленький в мире человек — непалец Хагендра Тапа Магар — его рост составлял 67,1 сантиметра. Рекордсмен скончался в возрасте 27 лет.

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Олег Парамонов
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