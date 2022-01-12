Отец девятилетней студентки МГУ попросил принять экзамен «неофициально»

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой Евгений попросил преподавателей вуза принять у дочери экзамен «неофициально». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«В конце декабря Тепляковы просили принять у Алисы "неофициальный" экзамен по Высшей математике, но я понимая, зачем это им нужно, сразу отказался. После этого было заявлено, что я "переобуваюсь в воздухе", что я "позорю своего деда (Б.П. Никитина)"», — рассказал Алексей Никитин, доцент факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ. По его словам, когда он заявил, что не считает девочку вундеркиндом, «было сказано еще ряд гадостей» от семьи Тепляковых.

Преподаватель назвал историю с Алисой «весьма некрасивой» и заявил, что Тепляковы, отдавая дочь на психфак, наверное, ставили целью «не достижение высоких целей в науке и образовании, а исключительно желание продемонстрировать то, что девятилетняя девочка способна поступить в МГУ».

Также Никитин указал, что не видит особых успехов от Тепляковых.

Ранее в пресс-службе факультета психфака рассказали, что Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырех. На факультете рассказали, что за первый экзамен Алиса получила «неудовлетворительно». За второй экзамен оценку в пресс-службе не уточнили. После итоговой аттестации россиянка и ее родители перестали выходить на связь.