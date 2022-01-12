Участник КВН рассказал о неудавшемся юмористическом шоу на ТНТ

На телеканале ТНТ могло появиться новое юмористическое шоу «Бойцовский клуб», однако после съемок проект было решено не транслировать. О неудавшейся программе участник команды КВН «Сборная Пермского края» Игорь Караваев рассказал в интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube. Как объяснил юморист, причиной отмены шоу стал его формат с «черными» и непристойными шутками.

Караваев рассказал, что шоу, которое называлось «Бойцовский клуб», снимали для ТНТ. Комик отметил, что формат программы напоминал формат шоу «Игра» на том же канале, и в ней выступали в том числе участники команд КВН. При этом юмор в «Бойцовском клубе», как заявил Караваев, был более жестким, чем в «Игре». «Просто черный КВН. Порнуха, чернуха, туалет, наркота, вот это все [было в проекте "Бойцовский клуб"]», — сказал собеседник блогера.

По словам Караваева, был снят один сезон проекта, после чего участники узнали о его отмене и о том, что шоу не будет транслироваться на телевидении. «Мы уехали домой в Пермь, и нам говорят: "Ребята, не пошло. Нельзя на ТНТ [это показывать], даже ночью нельзя показывать такое"», — вспомнил комик.

Участник КВН добавил, что после отмены «Бойцовский клуб» было решено переснять в версии для интернета. Новый вариант программы должен был транслироваться на YouTube-канале рэпера и шоумена Big Russian Boss. Однако после того как проект был снят, его снова отказались показывать. Причину отмены трансляции Караваев не назвал. При этом комик добавил, что в обновленной версии проекта его команда стала чемпионом шоу и выиграла денежный приз, который юмористы так и не получили.

Ранее бывший участник команды КВН Иркутского государственного университета Семен Плотников объяснил уход из продюсерской компании Comedy Club Production. Юморист заявил, что главной причиной отказа продолжать работу в организации стал доход. По словам Плотникова, в КВН он и его команда зарабатывали больше, чем в Comedy Club Production.

