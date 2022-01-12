Германии предрекли усиление зависимости от «Газпрома» из-за европейской страны

Проблемы с добычей газа в Нидерландах могут привести к усилению зависимости Германии от российского «Газпрома», предрекли эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel.

Журналисты подчеркнули, что сейчас 90 процентов потребностей европейской страны в газе покрываются за счет импорта. Голубое топливо поступает в Германию исключительно по газопроводам преимущественно из трех государств: России, Норвегии и Нидерландов.

При этом Нидерланды уже несколько лет из-за сейсмической опасности сокращают добычу на своем самом важном месторождении. «Возможно, что в скором времени ее вообще прекратят. Это сделает ФРГ еще более зависимой от "Газпрома"», — поясняется в материале. На российскую компанию в структуре немецкого импорта газа приходятся 55 процентов.

Как считают авторы материала, альтернативным источником голубого топлива могли бы стать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара или Австралии. Однако Германия не владеет собственным портом для приема СПГ и, кроме того, проблема может возникнуть и в стоимости энергоресурса. «Значимого снижения цены немцы если и смогут добиться, то только при заключении долгосрочных договоров», — заявили обозреватели.

При этом они выразили сомнение, что поставщики СПГ могут согласиться на долгосрочные контракты из-за планов ФРГ перейти на возобновляемые источники энергии.

С 21 декабря 2021 года «Газпром» перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию. По словам российского поставщика, европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.