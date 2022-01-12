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Генетик указал на грозящую России опасность после прихода омикрона

Профессор Северинов: по числу вакцинированных омикрон опаснее для России, чем для Запада

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов указал на грозящую России опасность после прихода омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его мнению, новый штамм окажется гораздо опаснее для России, чем для стран Запада. Профессор объяснил, что это может произойти, потому что в других государствах большинство населения вакцинировано — в отличие от российских граждан.

«Есть статистика по Великобритании и США, где число инфицированных каждый день повышается в пять-шесть раз, а число смертей не пошло вверх. Формально это означает, что инфекция омикрона не приводит к такой же летальности, как дельта», — сказал генетик.

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Как именно покажет себя омикрон-штамм в России, станет известно в конце января — начале февраля, добавил Северинов.

Ранее вирусолог Владимир Гущин объяснил появление новых штаммов коронавируса. По его словам, это напрямую зависит от количества циркулирующего в популяции вируса.

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Никита Абрамов
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