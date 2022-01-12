Белла Хадид снялась в откровенном нижнем белье и восхитила поклонников

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась бекстейджем со съемки рекламы нижнего белья бренда Victoria’s Secret. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

25-летнюю манекенщицу запечатлели лежащей на бархатном диване бордового цвета. Она была одета в красный комплект белья, состоящий из бюстгальтера, стрингов и чулок с поясом. Ее образ дополнили остроносые босоножки с жемчужными вставками в тон наряда. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен неяркий макияж. Известно, что автором съемки выступила фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman).

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под постом. «Ты самая красивая женщина на планете!», «Я хочу быть как ты!», «Невероятно красивая девушка, просто богиня», «Очень сексуальное тело. Откровенный наряд делает его еще горячее», «Сногсшибательная! Очень красивая и милая», — писали они.

Ранее в январе Белла Хадид снялась без белья в оголяющем грудь платье. Модель сфотографировалась в студии в зеркало в одежде люксового бренда Givenchy. Знаменитость снялась в облегающем мини-платье телесного цвета из прозрачной ткани. При этом на размещенных кадрах видно, что Хадид позирует без нижнего белья.